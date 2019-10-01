Общество
РБКВступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон
В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения
Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
REGNUM 02:53
Общество
В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах
С 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов.
BFM.ru 04:46
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Футбол
Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Общество
В Челябинске начал работать Седьмой кассационный суд
Суд занимается рассмотрением кассационных жалоб по административным, гражданским и уголовным делам.
Pchela.News 04:15
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая вчера в 02:59
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Культура
Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября
News.ru вчера в 15:46
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Экономика
Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.
SM News 04:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество
Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»
Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
Известия 03:39
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года
Екатеринбург-ТВ 05:40
Спорт
Екатеринбург получит 2,5 миллиарда на Универсиаду-2023
Екатеринбург получит 2,5 миллиарда накануне Универсиады-2023. Деньги будут выделены из федерального бюджета Российской Федерации.
Областная газета 02:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06