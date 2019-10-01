Общество

РБКРБКВступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Продавцы книг в России теперь могут спрашивать у покупателей паспорт

Эхо Москвы05:05

Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

РБК03:35

В России будут продавать книги по паспорту

KrasnodarMediaвчера в 18:30

В России начали продавать книги по паспорту

АБН01:23

Россиянам с 1 октября начали продавать книги по паспорту

News.ruвчера в 22:20

В России в библиотеках, книжных и кино начнут спрашивать паспорт

Говорит Москва02:03

В России начали продавать книги по паспорту

Lenta.ruвчера в 17:01
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Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Общество

В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения

Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
REGNUM 02:53
Общество

В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах

С 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов.
BFM.ru 04:46
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
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Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
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Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков

Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
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Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Общество

В Челябинске начал работать Седьмой кассационный суд

Суд занимается рассмотрением кассационных жалоб по административным, гражданским и уголовным делам.
Pchela.News 04:15
Политика

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
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Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
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В ДНР и ЛНР началась перепись населения

Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
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Культура

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В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
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Культура

Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru вчера в 15:46
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Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
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Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

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Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
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Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.
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Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

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Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»

Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
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