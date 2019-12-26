Общество
Газета.RuЭксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен
Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
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Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Политика
Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на 2 миллиона долларов за нарушение американских санкций против РФ, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Политика
Пентагон направит 750 солдат в Ирак
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Политика
В Совете Безопасности ООН сменились пять государств
В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Политика
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Гаджеты
Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Общество
Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января
С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
Технологии
Назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
По мнению экспертов, кнопочные телефоны менее вредны для зрения детей и обладают меньшим излучением, чем смартфоны.
Авто
67% жителей России не могут купить новый автомобиль
Агентство «Автостат» и издание «За рулем» рассказали, на сколько текущая экономическая ситуация в нашей стране влияет на планы россиян приобрести новый автомобиль.
Общество
Кремль назвал главное достижение 2019 года
Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России.
Экономика
Пенсия неработающих пенсионеров повышается с 1 января
С 1 января наступающего года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6 процента.
Технологии
Mail.ru Group в 2020 году запустит аналог видеохостинга YouTube
По словам гендиректора холдинга Бориса Добродеева, в этом году Mail.ru Group планирует запустить аналог американского видеохостинга YouTube.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
Спорт
Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.