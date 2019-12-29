Экономика
REGNUMВступил в силу закон о повышении МРОТ
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о ежегодном пересмотре показателя минимального размера зарплаты в РФ.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Экономика
В России повысили цены на водку и коньяк
«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Происшествия
Покупателя в магазине в Саратовской области зарезали в новогоднюю ночь
В Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Происшествия
Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр
Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.
Наука
Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза
Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
Происшествия
В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие
В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Политика
Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС
Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Нарусова сменила привычный строгий образ и появилась на празднике в костюме снегурочки.
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Проекты следующего месяца объявят 29 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Кино
Российский кинопрокат возглавила комедия «Холоп»
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.