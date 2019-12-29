Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о ежегодном пересмотре показателя минимального размера зарплаты в РФ.

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

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