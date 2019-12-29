Экономика

REGNUMREGNUMВступил в силу закон о повышении МРОТ

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о ежегодном пересмотре показателя минимального размера зарплаты в РФ.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвы10:18

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

РИАМОвчера в 16:30

В России повысили зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:07

Увеличен минимальный размер оплаты труда и пенсии россиян

ПРАЙМвчера в 16:16

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

МРОТ в России увеличится на 7,5% с нового года

РЕН ТВвчера в 16:27

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00
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Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Экономика

В России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
URA.Ru 00:14
Политика

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Известия 06:23
Происшествия

Покупателя в магазине в Саратовской области зарезали в новогоднюю ночь

В Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь.
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Происшествия

В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку

Lenta.ru 10:23
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Известия 29.12.19 в 16:02
Спорт

Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес

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Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Общество

Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
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Происшествия

На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта

Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.
РИА Новости 10:03
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Происшествия

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.
Интерфакс 01:34
Наука

Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза

Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
МедиаПоток 30.12.19 в 02:31
Происшествия

В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие

В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
REGNUM 07:39
Политика

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Вести.Ru 01:40
Политика

Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС

Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года.
ТАСС вчера в 16:18
Происшествия

Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши

РИА Новости 09:24
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки

Нарусова сменила привычный строгий образ и появилась на празднике в костюме снегурочки.
Московский Комсомолец 08:13
Игры

PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator

Проекты следующего месяца объявят 29 января.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Кино

Российский кинопрокат возглавила комедия «Холоп»

Вести.Ru 29.12.19 в 18:21
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Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
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Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН 30.12.19 в 14:02
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
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