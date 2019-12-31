Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о расчете налога на имущество по кадастровой стоимости и отказе от расчета ставки налога на основании инвентаризационной стоимости имущества.

Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

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