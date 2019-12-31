Общество

REGNUMREGNUMВступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о расчете налога на имущество по кадастровой стоимости и отказе от расчета ставки налога на основании инвентаризационной стоимости имущества.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России

Интерфакс31.12.19 в 19:48

Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

REGNUM31.12.19 в 20:06

Россия перешла на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

News.ruвчера в 06:59

Что изменится в жизни жителей Карелии с 2020 года

Карелинформ31.12.19 в 12:12

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

ВЕСТИ: Приморье31.12.19 в 21:39

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Парламентская газетавчера в 00:22

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Primpress.ru16:00
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Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

РИА Новости 01:36
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

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Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
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Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон был признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.
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Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
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Если бы вы положили в начале года ₽ 50 тыс. на депозит в банке, то к концу года, вы могли снять со счета только ₽ 53, 1 тыс. Самыми выгодными инвестициями оказались вложения в российские акции.
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Орландо Блум спас Кэти Перри от затяжной депрессии

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
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Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
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Tesla Model 3 начали производить в Китае

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Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов

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