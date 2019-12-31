Недвижимость

REGNUMREGNUMВступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о расчете налога на имущество по кадастровой стоимости и отказе от расчета ставки налога на основании инвентаризационной стоимости имущества.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России

Интерфакс31.12.19 в 19:48

Что изменится в жизни жителей Карелии с 2020 года

Карелинформ31.12.19 в 12:12

Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

REGNUM31.12.19 в 20:06

Россия перешла на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

News.ruвчера в 06:59

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Парламентская газетавчера в 00:22

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

ВЕСТИ: Приморье31.12.19 в 21:39
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Общество

Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем

ТАСС 01:18
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Хоккей

О чём говорят перед четвертьфиналом МЧМ Россия — Швейцария

Сборная России, одержав две победы и потерпев столько же поражений на групповом этапе, в четвертьфинале турнира встретится с национальной командой Швейцарии.
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Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
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Piter.tv 30.12.19 в 03:58
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News.ru вчера в 08:15
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iReactor 30.12.19 в 22:31
Политика

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РИА Новости вчера в 17:44
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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
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Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
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На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 31.12.19 в 20:50
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
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Шоу-бизнес

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Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
РБК вчера в 22:06
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В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.
RT на русском 01:22
Происшествия

На месте аварийной посадки вертолета на Тайване нашли выживших

Десять из 13 человек найдены живыми после вынужденной посадки военного вертолета Black Hawk на Тайване, поиски троих продолжаются, сообщает издание Taiwan News со ссылкой на министерство национальной обороны.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия

Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

Известия вчера в 12:57
Происшествия

Москвичка объяснила прохожим, почему забрала с собой чужую девочку

Алина добавила, что вместе с другом и подругой проводили женщину с девочкой почти до дома.
РИА Новости вчера в 18:46
Финансы

Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года

Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Sputnik Молдова вчера в 13:20
Гаджеты

Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
CNews 30.12.19 в 04:08
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru вчера в 12:13
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
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Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

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Общество

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Хоккей

«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренера

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Спорт БИЗНЕС Online вчера в 23:12
Политика

Путин утвердил новую структуру Федеральной службы судебных приставов

Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), который утверждает список должностей и званий ведомства.
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Общество

В первые часы Нового года в Башкирии родились 20 малышей

Аргументы и Факты - Уфа вчера в 01:52
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
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