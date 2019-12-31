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REGNUMВступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о расчете налога на имущество по кадастровой стоимости и отказе от расчета ставки налога на основании инвентаризационной стоимости имущества.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России
Интерфакс31.12.19 в 19:48
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