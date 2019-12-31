Недвижимость

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России

Интерфакс31.12.19 в 19:48

Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

REGNUM31.12.19 в 20:06

Россия перешла на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

News.ruвчера в 06:59

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

ВЕСТИ: Приморье31.12.19 в 21:39

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Парламентская газетавчера в 00:22
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Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Пятый канал вчера в 19:58
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Наука

Красота среди бегущих

Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Индикатор 31.12.19 в 14:49
Игры

Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Ferra вчера в 14:12
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru вчера в 13:59
Армия и оружие

«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем

Видео, снятое на испытаниях новейших образцов российского вооружения, опубликовал 31 декабря телеканал «Звезда».
REGNUM 31.12.19 в 13:52
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru вчера в 12:40
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все Lada

Автоновости дня вчера в 04:32
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Российские истребители нанесли 20 яростных авиаударов по Идлибу в новогоднюю ночь. Видео

Российские истребители нанесли по Идлибу 20 ракетных ударов через несколько минут после наступления 2020 года.
Avia.pro вчера в 03:18
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru вчера в 05:15
Происшествия

Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии

На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Интерфакс вчера в 06:51
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 31.12.19 в 14:48
Интернет

С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре

Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
ГЛАС.RU 31.12.19 в 09:01
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 31.12.19 в 20:50
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