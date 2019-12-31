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ВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому
Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России
Интерфакс31.12.19 в 19:48
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