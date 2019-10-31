Общество

КоммерсантъКоммерсантъВступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам. Перечень угроз государство пока не утвердило.
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Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

RT на русском00:15

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъвчера в 22:09

Останутся только «Одноклассники»? Что случится с интернетом после 1 ноября

Екатеринбург Онлайн29 октября в 23:00

В России начал действовать закон о «суверенном Рунете»

REGNUMвчера в 18:25

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

ТАССвчера в 17:08

Свежая голова

Российская газетавчера в 15:19

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 17:59
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Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском вчера в 06:04
Футбол

Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Спорт день за днем вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Происшествия

Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад

Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Происшествия

В массовом ДТП в Томске погиб человек, пятеро пострадали

В Томске произошла массовая авария, в которой погибла женщина и пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
РЕН ТВ 01:10
Футбол

Спартак — Ростов 2:1

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Экономика

Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года

Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года.
Известия вчера в 19:08
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Технологии

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

РИА Новости вчера в 20:41
Общество

Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве

Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета вчера в 02:00
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Общество

Роскачество назвало способы определения свежести мяса и сыра

Роскачество рассказало о правильных способах проверки качества мяса и сыра в домашних условиях.
Взгляд.ру 01:20
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 29 октября в 04:53
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос 30 октября в 06:27
Футбол

Каррера может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.
ProstoProSport вчера в 23:35
Путешествия

Японские туристы впервые посетят Курилы

В ходе встречи были обозначены перспективные направления совместной деятельности, а также озвучен первый пилотный тур туристов из Японии на острова Южных Курил.
Красная весна 29 октября в 06:27
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Общество

В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО

Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru вчера в 05:28
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Политика

В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
RT на русском вчера в 17:01
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