Экономика

Татар-информТатар-информВступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».
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Дмитрий Медведев
Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 13 июня в 18:45

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