Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.

Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».

Вступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

Общество Объяснена необходимость отключать телефон в поезде В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного. 3

Шоу-бизнес Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение. 221

Политика Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма. 45

Авто Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet. 110

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 2

Общество Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери» Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией». 6

Экономика Граждане экономят на еде и повседневных товарах Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам. 12

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 103

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,6K