Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».

Вступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 711

Экономика С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир» С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Энергетика «Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. 50

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,2K

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2,2K

Политика Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов. 44

Происшествия Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте. 42

Политика Трамп подписал указ о реформе полиции Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. 6

Общество В России возобновили спор об окрошке Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. 50

Шоу-бизнес Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram. 9

Наука В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот Исследователи из австрийского университета Иоганна Кеплера собрали роботизированный хобот слона, который может захватывать предметы и давать лекарства животным. 8