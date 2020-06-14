Экономика
Татар-информВступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»
Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото
Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
Актуальные Новости 07:05
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру 14 июня в 06:50
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM вчера в 13:30
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Транспорт
В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
Экономика
С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»
С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
Общество
Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
Ведомости 12:04
Энергетика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Общество
Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц
Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Политика
Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания
Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
Накануне.Ru 14 июня в 20:41
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Происшествия
Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят
Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
Авто
Всего 2% мощности автомобиля забирает кондиционер
Новые автомобили 13 июня в 12:53
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Общество
В России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Испытания могут занять около 1,5 месяца. Участник эксперимента будет находиться в стационаре 28 дней, вакцину будут вводить дважды.
Петрозаводск говорит 14:33
Наука
Куриное мясо снижает риск развития рака молочной железы
Для наблюдений ученые использовали 42 тыс. представительниц прекрасного пола в возрасте от 35 до 75 лет.
Evo-rus.com 09:15
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Наука
В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот
Исследователи из австрийского университета Иоганна Кеплера собрали роботизированный хобот слона, который может захватывать предметы и давать лекарства животным.
МедиаПоток 06:16
Авто
Новый Land Rover Defender уже можно заказать в России
При оформлении заказа на новый Defender по трейд-ин владелец получит выгоду в размере до 150 тыс. руб. Чем новый Defender Land Rover привлек авторов фильма о Джеймсе Бонде.
РБК вчера в 11:25