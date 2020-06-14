Экономика

Татар-информТатар-информВступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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В России отменили «банковский роуминг»

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Испытания могут занять около 1,5 месяца. Участник эксперимента будет находиться в стационаре 28 дней, вакцину будут вводить дважды.
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