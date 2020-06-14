Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».

Вступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

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