Экономика
Татар-информВступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»
Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».
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Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Глава России Владимир Путин прокомментировал критику поправок в Конституцию со стороны партии КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры».
Русская Планета 14 июня в 09:11
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Кино
Церемонию «Оскар-2021» перенесли на конец апреля
Киноафиша России 02:45
Футбол
«Челси» собрался купить Криштиану Роналду
Согласно информации сайта Soccer.ru, "Челси" собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.
Вести.Ru 07:56
Общество
Россияне получили штрафов за нарушение самоизоляции на миллиард рублей
Общая сумма денежных взысканий, назначенных за нарушение противоэпидемических ограничительных мер, с начала распространения в России COVID-19 приближается к одному миллиарду рублей.
Мосмонитор 07:37
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Фигурное катание
Авербух рассказал, почему от Тутберидзе уходят ученицы
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых представлений Илья Авербух в интервью ютуб-каналу Надежды Стрелец поделился мнением о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой, ученицах Этери Тутберидзе — В фигурном катании типичным случаем является противостояние двух соперников.
Sport24.ru 09:23
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
Экономика
Назван срок восстановления мировой экономики
Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.
9111.ru 03:34
Футбол
Кричавший «Слава Украине» хорватский футболист собрался играть в России
В 2018 году после матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Вида кричал «Слава Украине!».
Lenta.ru 13:58
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости 10:38
Наука
Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена
ToDay News Ufa 14:06
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Здоровье
Повышенную смертность небелого населения от коронавируса связали с расизмом
Повышенные риски заражения и уровень смертности от коронавируса среди небелого населения Великобритании связаны с системными проявлениями расизма в стране и враждебной по отношению к иммигрантам средой.
Lenta.ru 14:04
Экономика
На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 20:19
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.
PROkhab.ru 03:01
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 04:32
Авто
Рынок подержанных автомобилей в мае снизился на 29%
В ТОП-5 марок-лидеров по результатам прошлого месяца оказались ещё корейские Hyundai (16 000 ед.) и KIA (15 400 ед.), у которых объём перепродаж уменьшился почти так же, как у японских компаний (–28% и –27% соответственно).
CarsWeek.ru 07:21
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами.
РИА Новости 12:34