Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Смотрите также
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
В Липецке 19-летний водитель убил в ДТП себя и 15-летнего пассажира
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Дегтярёв заявил о попытках раскачать ситуацию в Хабаровском крае извне
В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
В России назревает потребительский кризис
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии