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Известия
Известия

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.В источнике
С чего всё началось
Согласно закону
, опубликованному на официальном портале правовой информации, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства.
РБК21:17
Подробнее о событии
Вести.Ru

Получить российское гражданство стало проще

Вести.Ru02:42
ТАСС

Иностранцам уже не нужен документ о выходе из своего гражданства для получения паспорта РФ

ТАСС03:25
Российская газета

Иностранцам упростили получение гражданства России

Российская газета17:00
RT на русском

В России начала действовать упрощённая процедура получения гражданства

RT на русском00:52
РИА Новости

В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

РИА Новости17:30
Lenta.ru

В России введена упрощенная процедура получения гражданства

Lenta.ru02:13
Астрахань.Ру

Получение гражданства для некоторых категорий иностранцев упростят

Астрахань.Ру21 июля в 06:30
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте

Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газетавчера в 04:10
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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия22:28
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Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии

Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM03:33
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