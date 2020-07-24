Политика
ИзвестияВступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.
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Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Армия и оружие
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Российская газета 22 июля в 07:55
Политика
Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Жена Александра Буйнова сообщила об удалении желчного пузыря у певца
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Певец Александр Буйнов рассказал о перенесенной операции.
VSE42.RU вчера в 23:43
Общество
Члены УИК пожаловались на «неадекватную» оплату их работы на общероссийском голосовании
Работники нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) Воронежа рассказали "Ъ", что получили за работу на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции по 6 тыс. руб. По их словам, оплата за семидневную работу (голосование проходило с 25 июня по 1 июля) оказалась сопоставимой с той, что они получали за работу на президентских выборах 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Религия
Православные чтят память святой Ольги: что нельзя делать 24 июля
24 июля в память равноапостольной Ольги в церквях проходят праздничные службы.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
Здоровье
В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
Политика
Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией
Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 13:36
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Происшествия
В Кемерово президент научной компании украл больше 12 млн рублей
В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей.
НГС.Кемерово вчера в 22:24
Общество
Беглов подписал закон об ограничении торговли алкоголем в жилых домах
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете на торговлю алкогольной продукцией в придомовых заведениях площадью менее 50 кв. м. Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Экономика сегодня вчера в 13:16
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22 июля в 22:30
Общество
Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди.
Уралинформбюро вчера в 01:01
Путешествия
Кешбэк за путешествие по России вернется туристу через 5 дней. ЭКСКЛЮЗИВ
Туристы получат кешбэк за туры по России.
МИР 24 00:15
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 22 июля в 15:47
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Экономика
Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском вчера в 06:44
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город 22 июля в 11:43
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru вчера в 15:07
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
Piter.tv вчера в 01:36