Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

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