Политика
ИзвестияВступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.
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с чего всё началось
Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства.РБКвчера в 21:17
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Происшествия
Коронавирус выявлен у российских моряков в Южной Корее
Как минимум у 32 членов экипажа российского рыболовецкого судна, пришвартованного в Пусане, выявлен коронавирус нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:40
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Общество
За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Памфилова заявила, что первый опрос ЦИК был удален по ошибке
Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
Росбалт вчера в 13:11
Здоровье
В Татарстане подтверждено 189 случаев коронавируса у врачей
В Татарстане официально подтверждено 189 случаев заболевания коронавирусом врачей и медперсонала.
TatCenter 03:22
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Гаджеты
Компания Apple задержит выпуск iPhone 12 5G до ноября
Согласно источникам, компания Apple выпустит модели iPhone 12 LTE в октябре и будет ждать до ноября, чтобы запустить модели с поддержкой 5G.
МИТ вчера в 03:14
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Гаджеты
Intel откладывает переход на 7 нм техпроцесс на полгода
Речь идет о применении контрактного производства. В этой ситуации проблему помогут решить производственные мощности тайваньской TSMC.
Evo-rus.com 02:05
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Кино
Гаэль Гарсиа Берналь сыграет в триллере М. Найта Шьямалана
Культуромания 22 июля в 15:08
Здоровье
Врачи рассказали, кому не нужна прививка от COVID-19
Вакцинолог Евгений Тимаков заявил ТАСС, что прививка от коронавируса для перенесших COVID-19 будет практически бесполезна.
Росбалт 03:11
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Китайский автоконцерн Great Wall представил на автосалоне в Чэнду первый внедорожник премиум-бренда Wey – Tank 300.
Автоновости дня 01:54
Финансы
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая
Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Космос
Астрономы опубликовали фото летнего Сатурна
Астрономы говорят, что это сезонные особенности, которые, по-видимому, приходят и уходят с каждым ежегодным наблюдением.
Популярная механика 03:29
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Общество
В Хабаровске совершено второе за сутки нападение на оппозиционера
В Хабаровске совершено нападение на координатора «Открытой России» Сергея Наумова, который приехал из Комсомольска-на-Амуре, чтобы освещать митинги в поддержку Сергея Фургала.
Инфо24 02:45
Футбол
Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»
Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразила тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то, что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России.
РБК спорт 02:51
Общество
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
Интерфакс 01:19
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания в космосе противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия
Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии
Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM 03:33
Экономика
СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза
К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
РБК 03:29
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Космос
Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9
Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Science 21 июля в 06:49
Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
32CARS.ru вчера в 14:49