Общество
Современный ПредпринимательВступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам
Налоговики проинформировали о вступлении в силу заявительного порядка предоставления льгот по транспортному и земельному налогам организаций.
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Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам
Современный Предпринимательвчера в 03:12
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Политика
Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии»,— заявили в администрации президента «Интерфаксу».
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» восстановили в должности
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Политика
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США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
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Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Политика
Киев назвал преждевременными заявления об уничтожении самолета в Иране ракетой
В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.
Политика
Послание Путина: Страна ждет перемен, а дождется репрессий
15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сосредоточится на внутренней повестке дня.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома уступил московскому «Динамо»
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Происшествия
Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение
В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Футбол
Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика
В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Энергетика
«Сафмар» обеспечит поставки нефти в Белоруссию в полном объеме
Добыча нефти группой «Сафмар» объемом в 18 млн тонн позволит поставить нефть в Белоруссию в полном объеме, согласно графику Минэнерго РФ, сообщил представитель «Сафмара».
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.