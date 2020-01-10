Налоговики проинформировали о вступлении в силу заявительного порядка предоставления льгот по транспортному и земельному налогам организаций.

Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам

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