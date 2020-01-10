Общество

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательВступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам

Налоговики проинформировали о вступлении в силу заявительного порядка предоставления льгот по транспортному и земельному налогам организаций.
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Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам

Современный Предпринимательвчера в 03:12

С этого года действует новый порядок предоставления льгот: о них нужно заявить

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