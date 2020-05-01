Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Новая сделка о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ вступает в силу. Только в первые два месяца ее действия в мире добыча нефти уменьшится почти на 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
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Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°18:40

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

Российская газета17:01

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Газета.Ru17:33

Вступила в силу сделка ОПЕК+

Известия18:28

Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

ТАСС17:07

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

Lenta.ru17:06

Россия и ОПЕК начали самое масштабное сокращение добычи нефти в истории

Life.ru17:57
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