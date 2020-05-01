Новая сделка о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ вступает в силу. Только в первые два месяца ее действия в мире добыча нефти уменьшится почти на 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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