Энергетика
Телеканал 360°Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Новая сделка о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ вступает в силу. Только в первые два месяца ее действия в мире добыча нефти уменьшится почти на 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Комментарии
Общество
За сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч россиян
По России под наблюдением находятся 211 191 человек. За последние сутки было сделано 225,4 тысячи тестов на определение COVID-2019.
ТагилСити.ру 04:11
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Армия и оружие
Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты
Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели.
N+1 28 апреля в 06:09
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
RT на русском вчера в 18:43
Спорт
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса
Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом
Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431.
RT на русском 04:06
Общество
Число зараженных коронавирусом в Калужской области выросло до 845
На лечении находится 728 человек, число 32 человека выздоровели, 12 умерли.
Kaluga-poisk.ru 29 апреля в 04:17
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Кино
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс вчера в 12:42
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион
Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар вчера в 13:02
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Здоровье
49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом
Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.
ТАСС 04:29
Киберспорт
Ceb: «MidOne заставил меня задуматься о том, что мы не все равны»
MidOne играл за OG на второй и третьей карте в серии против Secret, находясь при этом в Юго-Восточной Азии.
Cyber.sports.ru вчера в 06:03
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ вчера в 05:18
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В Бурятии 10 полицейских заразились коронавирусом
По некоторым данным, сотрудники полиции заразились от группы вахтовиков, которые 20 апреля прибыли в республику из Ямала.
Ариг Ус 02:43