Общество

РБКРБКВ России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.
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В России стала обязательной маркировка духов и шин

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Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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Московский Комсомолецвчера в 23:59

В России вступает в силу обязательная маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек

ТАССвчера в 16:08
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