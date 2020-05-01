Энергетика
ИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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с чего всё началось
На мой взгляд, пока из-за отсутствия официальных решений рынок их не учитывает, хотя речь может идти о достаточно больших объемах, от 5 до 10 миллионов баррелей в сутки, которые могут уйти с рынка за счет сокращения в крупных странах: США, Канаде, Норвегии, Бразилии, Колумбии", - говорил глава Минэнерго России Александр Новак, отмечая неизбежность для многих стран в нынешних ценовых условиях свернуть производство.РИА Новостивчера в 17:20
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