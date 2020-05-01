Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°18:40

Россия и ОПЕК начали самое масштабное сокращение добычи нефти в истории

Life.ru17:57

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

Российская газета17:01

Вступила в силу сделка ОПЕК+

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Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

ТАСС17:07

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

Lenta.ru17:06

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Газета.Ru17:33
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