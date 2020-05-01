Энергетика
ИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
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На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. главы правительства
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства на время болезни Михаила Мишустина.
Компания вчера в 13:45
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Сразу несколько нововведений ждут россиян в мае
Нововведения вступят в силу с первого мая, затронув сразу несколько слоев населения.
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Virtus.pro уступила HellRaisers и прервала серию из 15 побед
Cyber.sports.ru 29 апреля в 13:46
Здоровье
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 22:00
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Спорт
WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК вчера в 13:18
Происшествия
Суд арестовал задержанную в Харькове женщину с детской головой в пакете
Суд в Харькове арестовал на два месяца задержанную ранее в четверг женщину, у которой в руках был пакет с головой ее 13-летней дочери.
ТАСС вчера в 15:09
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке с 6 мая
Сбербанк планирует снизить процентную ставку по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта, соответствующую информацию опубликовала пресс-служба банка.
Полит.ру вчера в 13:42
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Россия осудила обстрел посольства Кубы в США
Вашингтон, 1 мая 2020, 05:07 — REGNUM Россия решительно осуждает обстрел кубинского посольства в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба российский дипмиссии в Соединенных Штатах на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 22:07
Футбол
«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»
Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 вчера в 07:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
Единоборства
Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова
Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков.
ТК Звезда 28 апреля в 16:27
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Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов
Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус вчера в 15:28
Футбол
ФНЛ проголосовала за досрочное завершение сезона
Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20.
RT на русском вчера в 18:32
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Игры
Ubisoft опубликовала дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Valhalla. Игра была анонсирована 29 апреля.
CyberSport.ru вчера в 10:51