Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Интерфаксвчера в 22:09

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

Российская газетавчера в 17:01

Вступила в силу сделка ОПЕК+

Известиявчера в 18:28

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Газета.Ruвчера в 17:33

Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

ТАССвчера в 17:07

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

Lenta.ruвчера в 17:06

Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°вчера в 18:40
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