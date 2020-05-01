Энергетика
ИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
66.ru 04:39
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Красногорск, 2 мая 2020, 14:29 — REGNUM Невыполнение постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва, обязывающее жителей Подмосковья носить в местах общего пользования маски или респираторы, может влететь нарушителям в копеечку.
REGNUM 07:29
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 04:38
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
Общество
В Татарстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:36
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Здоровье
Фитнес-клубы предложили меры безопасности для возобновления работы
Владельцы фитнес-клубов заявили о готовности ввести новые меры безопасности.
Компания 06:04
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Футбол
Халк: Китай вернулся к нормальной жизни
Metaratings 03:04
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Экономика
На Украине хотят приостановить строительство солнечных и ветряных станций
Строительство солнечных и ветряных электростанций по "зеленому тарифу" на Украине нужно приостановить и перейти на аукционную модель поддержки, заявила и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.
РИА Новости 02:57
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
Военное дело 30 апреля в 06:06
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58