Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Интерфаксвчера в 22:09

Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°вчера в 18:40

Вступила в силу сделка ОПЕК+

Известиявчера в 18:28

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Газета.Ruвчера в 17:33

Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

ТАССвчера в 17:07

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

Lenta.ruвчера в 17:06

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

Российская газетавчера в 17:01
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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
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Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 летом новая волна COVID-19 может произойти осенью.
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Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

В Кремле прокомментировали слухи об уходе Мишустина с поста премьера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» сообщения средств массовой информации о том, что премьер-министр Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться к выполнению рабочих обязанностей, сообщает РИА «Новости».
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК 06:31
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Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
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Политика

Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Общество

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Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
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Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Высокоточные тесты на антитела к коронавирусу разрабатывают в СО РАН

Новый тест позволит разом определять антитела ко всем существующим на сегодня разновидностям коронавируса и некоторых других вирусов, их более 20 (COVID-19, H3N2, H1N1, SARS, MERS, грипп типа А и др.).
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Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com 28 апреля в 23:09
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Общество

В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса

Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19.
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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
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Почти все клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона

Как сообщает источник, сегодня состоялась видеоконференция с участием клубов, на которой большинство проголосовало за то, чтобы досрочно завершить сезон.
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Ученые ожидают вспышки коронавируса на протяжении двух лет

Ученые призвали чиновников отмечать такую опасность в сообщениях, связанных с коронавирусом.
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Скворцова сообщила о выходе России на плато по коронавирусу

Последнюю неделю Россия уже была на плато по числу новых случаев заболевания коронавирусом.
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Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

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Министр в Саратове уволился после скандала с масками по 425 рублей

Министр и руководитель аппарата главы Саратовской области Олеся Горячева на фоне скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей подала в отставку, сообщается на сайте правительства региона.
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Глава Буйнакска заразился коронавирусом

У главы города Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус.
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