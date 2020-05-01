Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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