Энергетика
ИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Происшествия
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек
За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет.
РИА Новости вчера в 05:13
Общество
Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая
Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым в регионе вводится "масочный режим".
Российская газета 11:30
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к «важнейшему рубежу» борьбы с коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК 08:59
Здоровье
Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом
В сообщении подчеркивается, что Минздрав еще раз решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.
Российская газета 07:56
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru 29 апреля в 18:54
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 12:47
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Общество
Глава МИД Швеции объяснила отсутствие карантина в стране доверием
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что отсутствие строгих карантинных мер в связи с пандемией коронавируса в стране объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению.
Страна Советов on-line 11:48
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
«Говорить об ослаблении режима не приходится»: Куйвашев — о том, что будет после майских праздников
Главой государства, как вы знаете, нерабочий период продлен до конца майских праздников.
Екатеринбург Онлайн 09:37
Футбол
Названы лучшие пенальтисты мира: Месси хуже Роналду
Журналисты портала Marca составили рейтинг лучших реализаторов одиннадцатиметровых ударов.
LiveResult.Ru 06:29
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Здоровье
Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам
В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15