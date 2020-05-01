Энергетика
ИнтерфаксВступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
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Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы
В начале октября 2018 года в Индонезии из трех тюрем сбежали 1,2 тыс. заключенных.
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН вчера в 12:31
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Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности
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В Южной Осетии обратили внимание на лабораторию Лугара в Тбилиси
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
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Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
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В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
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Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
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Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным
Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
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Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
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Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований.
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В Подмосковье ввели «масочный режим»
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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