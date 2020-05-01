Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 476

Происшествия В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы В начале октября 2018 года в Индонезии из трех тюрем сбежали 1,2 тыс. заключенных.

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 321

Общество Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности Исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин назвал медицинские маски потенциальным источником опасности в беседе с радио Sputnik. 32

Армия и оружие В Южной Осетии обратили внимание на лабораторию Лугара в Тбилиси Комитет государственной безопасности Южной Осетии обращает внимание граждан республики на тот факт, что в РЮО благодаря предпринимаемым мерам не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, в то время как в соседней Грузии с каждым днём всё больше заболевших, на карантине находится более пяти тысяч человек, а эпидемиологическая обстановка ухудшается.

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Общество Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах. 1

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 179

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 134

Космос Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований. 1

Кино Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта» В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,6K

Наука Найдено природное средство от похмелья Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. 39