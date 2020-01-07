Экономика
Banknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ
Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Кто не будет платить налоги с доходов? ФНС составила полный список счастливчиков
Царьградвчера в 04:23
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»
Армия и оружие
Китай намерен разработать боевой авиационный лазер
Китай намерен разработать боевой авиационный лазер для установки на самолеты.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Политика
В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны
В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Авто
Redmi празднует первый год с момента отделения от Xiaomi
Сегодня компания Redmi сообщили о том, что она отмечает год с момента отделения от Xiaomi и начала самостоятельно действительности бренда.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате $1,325 млрд.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Здоровье
2019-й стал годом демографического парадокса
Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Футбол
Сборная Финляндии поселится в Репино на время Евро-2020
Как сообщают в пресс-службе сборной, футболисты разместятся на базе в Репино, а на тренировки будут отправляться на арену в Зеленогорске.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Футбол
Барселона — Атлетико 2:3
«Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.
Общество