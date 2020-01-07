Экономика

Banknn.ruBanknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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За 2019 год 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме

ИА Клерк.Ру02:15

Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Мой Брянсквчера в 08:54

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

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Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предпринимательвчера в 02:09

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tvвчера в 05:43

Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Красное знамя (г. Касли)06 января в 22:59
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
Политика

FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

Великобритания после завершения Brexit готовится запустить собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, сообщает Financial Times.
РБК 02:22
Общество

Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года

Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле), сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.
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Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
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У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном

Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
РИА Новости 01:36
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
РИА Новости 01:30
Кино

Появился трейлер четвертого сезона сериала «Фарго»

Трейлер четвертого сезона сериала «Фарго» появился в Сети, в нем создатели расскажут историю о противостоянии двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской.
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Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга»

Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Lenta.ru 02:37
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
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По окончании встречи один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси.
Спорт-Экспресс вчера в 16:32
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Политика

Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

РБК 01:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис вчера в 04:27
Общество

Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

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Евро-футбол.ру 02:37
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru вчера в 11:16
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Авто

Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
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CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1

ITZine.ru вчера в 13:31
Общество

Число IT-преступлений за девять месяцев прошлого года выросло на 70%

Количество IT-преступлений за девять месяцев 2019 года увеличилось на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК 02:36
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Сегодня, 10 января 2020 года, стартует реализация программы «Земский учитель». Данная программа привлечет в Брянскую область 7 педагогов.
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Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
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Экономика

Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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Футбол

Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Sport.ru вчера в 09:30
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