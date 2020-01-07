Экономика
Banknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ
Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Допрос бывшего генерала СК Дениса Никандрова скрыли от журналистов
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Политика
Исследование: в России сформировался антивластный консенсус
Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову и ее жениха заметили на рок-концерте в Таиланде
Как сообщает телеграм-канал «Только никому», Волочкову и её таинственного жениха заметили на концерте рок-группы «Мумий Тролль», что накануне состоялся в Таиланде.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Политика
В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Армия и оружие
Две тысячи морпехов ТОФ вышли на полигоны для боевой подготовки
Футбол
Эшли Янг отказался продлевать контракт с «МЮ»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался продлевать контракт с клубом, утверждает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Происшествия
Найденная у мусорного бака в Кузбассе девочка была убита
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток
В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Космос
Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян
Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.
Технологии
Квантовая гонка: российские ученые бросили вызов компьютеру Google
Автор издания Nature Квирин Ширмайер утверждает, что все эти события говорят о начале гонки по созданию квантовых компьютеров.
Путешествия
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.