В России с 1 января вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширяется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

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