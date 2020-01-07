Экономика

Piter.tvPiter.tvС 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширяется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новая декларация по налогу на прибыль.

ИА Клерк.Ру04:34

Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Мой Брянсквчера в 08:54

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tvвчера в 05:43

Как в декларации по налогу на имущество организаций указывать КПП

Современный Предпринимательвчера в 06:41

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUMвчера в 03:35

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарантвчера в 01:29

Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Красное знамя (г. Касли)06 января в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Политика

FT предупредила россиян о британских санкциях

Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Экономика

«Газпром» сократил долю в «Газпромбанке»

Российская компания «Газпром» снизила долю в «Газпромбанке» с 46,019% до 29,764%.
ГЛАС.RU 02:47
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РБК 02:50
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:56
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Политика

Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии

Известия 04:19
Общество

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
РИА Новости 05:42
Наука

Стало понятным, как работает иммунотерапия

Ученые совершили прорыв в онкологии, разобравшись с тем, как именно работает иммунотерапия.
MedikForum.ru вчера в 00:50
Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми.
REGNUM вчера в 17:30
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru вчера в 11:16
Политика

Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

РБК 01:06
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Армия и оружие

США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией

Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
Lenta.ru 05:21
Футбол

«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Чемпионат вчера в 10:55
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Армия и оружие

В 2020 году в армию поступят первые 50 пистолетов «Удав»

Министерство обороны России получит в 2020 году первую партию новейших пистолетных комплексов "Удав" в количестве 50 штук.
Российская газета вчера в 02:11
Армия и оружие

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737

Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.
Москва 24 05:45
Политика

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

РИА Новости 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное