Экономика
Piter.tvС 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширяется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Как в декларации по налогу на имущество организаций указывать КПП
Современный Предпринимательвчера в 06:41
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Политика
FT предупредила россиян о британских санкциях
Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
«Газпром» сократил долю в «Газпромбанке»
Российская компания «Газпром» снизила долю в «Газпромбанке» с 46,019% до 29,764%.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Политика
Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Наука
Стало понятным, как работает иммунотерапия
Ученые совершили прорыв в онкологии, разобравшись с тем, как именно работает иммунотерапия.
Происшествия
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Армия и оружие
США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией
Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Армия и оружие
В 2020 году в армию поступят первые 50 пистолетов «Удав»
Министерство обороны России получит в 2020 году первую партию новейших пистолетных комплексов "Удав" в количестве 50 штук.
Армия и оружие
Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737
Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.