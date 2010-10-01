Экономика

Banknn.ruBanknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

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Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

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С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

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Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

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Гарант09 января в 01:29

Вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ

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Следком начал проверку после хлопка под Белгородом

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Один из создателей игры World of Tanks создаст политическую партию

Вячеслав Макаров, являющийся директором по игре World of Tanks сообщил что собирается создать политическую партию.
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Британия захотела ослабить свою зависимость от США

Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
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Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Сборная России по биатлону финишировала четвертой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»

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Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
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Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

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В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

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Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

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Армия и оружие

В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.
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«Локомотив» и «Крылья Советов» не могут договориться об аренде Лысова

«Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова, утверждает «Спорт-Экспресс».
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Названы способы предотвращения рака желудка

Как пишет «АиФ», чтобы вовремя выявить рак желудка, важно регулярно проходить обследования, а также обращаться к врачам при обнаружении таких симптомов, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение при малом потреблении пищи, постоянная изжога, тошнота без причин, боли в области живота, резкая потеря веса, постоянное расстройство желудка, чувство усталости, рвота после еды.
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В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
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Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»

Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
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Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла

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Российские банки отказываются от POS-кредитования

Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
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Суд в Абхазии отменил итоги выборов президента

Верховный суд Абхазии принял решение отменить итоги президентских выборов в республике.
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