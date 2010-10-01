Экономика
Banknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ
Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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Происшествия
Следком начал проверку после хлопка под Белгородом
Доследственная проверка после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе Белгородской области индицирована сотрудниками Борисовского межрайонного следственного отдела СК РФ, 12 января сообщается на сайте областного Управления Следственного комитета.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Политика
WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти
Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
Политика
КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета
Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что берет на себя всю ответственность за катастрофу с украинским лайнером, который потерпел крушение из-за попадания ракеты иранских военных 8 января.
Кино
Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную
Сценарист картины Крис Террио решил пролить свет и рассказал, как Джедаи управляют балансом Силы, почему нельзя уничтожить Тьму полностью и что ждет Рей в будущем.
Спорт
Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене
Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Политика
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Один из создателей игры World of Tanks создаст политическую партию
Вячеслав Макаров, являющийся директором по игре World of Tanks сообщил что собирается создать политическую партию.
Армия и оружие
Британия захотела ослабить свою зависимость от США
Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Биатлон
Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная России по биатлону финишировала четвертой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате почти 2 млрд рублей
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Армия и оружие
В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» не могут договориться об аренде Лысова
«Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова, утверждает «Спорт-Экспресс».
Здоровье
Названы способы предотвращения рака желудка
Как пишет «АиФ», чтобы вовремя выявить рак желудка, важно регулярно проходить обследования, а также обращаться к врачам при обнаружении таких симптомов, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение при малом потреблении пищи, постоянная изжога, тошнота без причин, боли в области живота, резкая потеря веса, постоянное расстройство желудка, чувство усталости, рвота после еды.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Политика
Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Политика
Суд в Абхазии отменил итоги выборов президента
Верховный суд Абхазии принял решение отменить итоги президентских выборов в республике.
Гаджеты