Общество

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.
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В Евросоюзе изменились правила получения виз

Российская газета01:34

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

РИА Новости00:59

Новые визовые правила ЕС вступили в силу

ТАССвчера в 16:01

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

Вести.Ruвчера в 18:16

Новые визовые правила Евросоюза вступили в силу

Известиявчера в 16:50

Стоимость шенгенской визы увеличилась

Московский Комсомолец01:28

Теперь для посещения России можно оформить электронную визу

МНИАП.рфвчера в 10:40
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Кино

«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

ТАСС вчера в 14:09
Происшествия

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Известия 02:25
Происшествия

В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля

В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК 31 января в 14:42
Спорт

Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
Комсомольская правда 01:30
Политика

Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры

Как ожидается, он проведёт также встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.
RT на русском 01:17
Общество

В России зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом

В России выявлены два официально подтвержденных случая нового типа коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.
СаратовБизнесКонсалтинг 31 января в 10:12
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика

В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
РИА Новости Крым 31 января в 05:43
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Общество

WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне

Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 00:42
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В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости 31 января в 16:14
Политика

WSJ узнала о привязке ситуации в Израиле к оглашению США «сделки века»

WSJ указывает, что США в течение месяца вели переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, рассчитывая заручиться их поддержкой, однако в результате не сумели добиться своего.
РБК 02:24
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Политика

Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости вчера в 09:45
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Московские сурки проспят свой праздник

Известия 00:39
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета вчера в 08:39
Экономика

Financial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
REGNUM 30 января в 19:24
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Хоккей

Пастрняк выбился в лидеры снайперской гонки НХЛ, Овечкин идет вторым

Вторым идет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 37 голов в 51 матче.
Sport24.ru вчера в 23:40
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Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут

Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Игромания.ру 30 января в 11:50
Кино

Адам Сэндлер снимет четыре новых фильма для Netflix

Телепрограмма вчера в 04:59
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
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