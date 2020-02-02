Общество
РИА НовостиВступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.
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Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Происшествия
В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля
В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Спорт
Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
Политика
Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры
Как ожидается, он проведёт также встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.
Общество
В России зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом
В России выявлены два официально подтвержденных случая нового типа коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Общество
WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне
Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Политика
WSJ узнала о привязке ситуации в Израиле к оглашению США «сделки века»
WSJ указывает, что США в течение месяца вели переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, рассчитывая заручиться их поддержкой, однако в результате не сумели добиться своего.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Политика
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Московские сурки проспят свой праздник
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Экономика
Financial Times: Россия окрепла из-за санкций
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Хоккей
Пастрняк выбился в лидеры снайперской гонки НХЛ, Овечкин идет вторым
Вторым идет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 37 голов в 51 матче.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Кино
Адам Сэндлер снимет четыре новых фильма для Netflix
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.