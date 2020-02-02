Общество

Газета.RuГазета.RuНовые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии. Теперь заявление на визу можно будет подать за полгода до запланированной поездки, при этом сделать это можно будет в электронном виде.
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ЕС объявил о новых правилах получения шенгенских виз

RT на русском03:25

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

РИА Новости00:59

Новые визовые правила ЕС вступили в силу

ТАССвчера в 16:01

Новые визовые правила ЕС вступили сегодня в силу

Эхо Москвывчера в 20:07

Новые визовые правила Евросоюза вступили в силу

Известиявчера в 16:50

В России вступают новые правила выдачи Шенгенской визы

Пятый канал31 января в 06:03

Шенген по новым правилам: как получить визу в 2020 году

Город под солнцем31 января в 01:21
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

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РИА Новости вчера в 15:26
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Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Газета.Ru 31 января в 12:00
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
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Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
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Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

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Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
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Овертайм победителя не выявил — итоговый счет по итогам серии буллитов 4:3 в пользу «Адмирала». «Салават Юлаев» остался на шестом месте.
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В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
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Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander

Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики

Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
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Видео опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET. «Эдмонтон» разгромил соперника со счетом 8:3.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
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