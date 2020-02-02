Общество
РИА НовостиВступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.
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Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Происшествия
Начался митинг в защиту обрушившегося СКК
Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
Авто
АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus
По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.
Политика
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Общество
На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР
На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Общество
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
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Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Политика
2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Общество
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу
Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячи украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячи.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом».
Армия и оружие
National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия
Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Происшествия
Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Футбол
Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»
Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Политика
Песков объяснил увольнение главы Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу о свадьбах
Супруга принца Гарри Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу. Об этом сообщает портал PageSix со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей. С 1 числа федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.