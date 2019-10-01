Общество
КоммерсантъВступили в силу новые правила против курения на балконах
Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах. Поправки в противопожарные нормы запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте Кабинета министров документу, вызвавшему большое количество споров, административный штраф за нарушение составляет 3–5 тысяч рублей.Российский Диалог02:12
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина
В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
Политика
Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
RT на русском 05:07
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Общество
Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон
В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
Шоу-бизнес
Актёра Тома Круза заметили в киевском метро
Как сообщало ИА REGNUM, в США планируют снять два фильма серии «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза и Ребекки Фергюсон.
REGNUM 02:01
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Политика
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года
Екатеринбург-ТВ 05:40
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Космос
Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году
Созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году.
ТАСС 04:50
Общество
В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах
С 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов.
BFM.ru 04:46
Армия и оружие
СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток
Известия вчера в 21:09
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Экономика
ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП
Банк России пообещал применить меры к Сбербанку, который не подключился до 1 октября к системе быстрых платежей (СБП).
РБК 02:57
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Политика
Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук
Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости 29 сентября в 11:06
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Здоровье
В здравоохранение Красноярского края вложат 238 млрд рублей
В развитие здравоохранения Красноярского края вложат 238 млрд рублей.
АиФ Красноярск 03:30
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04