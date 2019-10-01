с чего всё началось

Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах. Поправки в противопожарные нормы запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах.

Вступили в силу новые правила против курения на балконах

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