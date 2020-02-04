Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК01:41

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газетавчера в 16:01

В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Газета.Ru01:25

Вступили в силу новые правила провоза наличности заграницу

Москва 2401:20

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

News.ru01:35

Таможенники ЕАЭС начнут выяснять происхождение денежных средств

Секрет фирмы01 февраля в 06:24
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
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Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
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В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
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Россия ограничивает въезд через воздушные пункты иностранных граждан с территории Китая с 4 февраля.
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В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
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Авто

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В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
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Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

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Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

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Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
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Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
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Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
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