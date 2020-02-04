Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
Технологии
Apple и Google обяжут предустанавливать российские приложения
ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» остались недовольны тактикой Гвардиолы
Футболисты "Манчестер Сити" выразили недовольство тактикой наставника команды Хосепа Гвардиолы, передает Sportsmail.
Спорт
Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки
Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Кино
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами на премии BAFTA
Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) признала Хоакина Феникса и Рене Зеллвергер лучшими актером и актрисой, сыгравшими главные роли в минувшем году.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Космос
Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему
Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков» для противника
Происшествия
В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Политика
Россия начала производить С-400 для Индии
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая
Россия ограничивает въезд через воздушные пункты иностранных граждан с территории Китая с 4 февраля.
Гаджеты
Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии
В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Авто
В России запатентован новый электромобиль Zetta
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля Zetta, оснащенного электрической силовой установкой.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Происшествия
Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии
Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Общество
В Макао закрыли все казино из-за коронавируса
Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино города на две недели для предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей
По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.