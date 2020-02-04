Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
Политика
Владимир Путин: «поправки к Конституции продиктованы жизнью»
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции. По мнению главы государства, они «продиктованы жизнью».
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Хоккей
Евгений Медведев объявил о завершении карьеры
Российский хоккеист Евгений Медведев рассказал, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о Всероссийской минуте молчания
Речь идет о проекте закона, который должен будет установить 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, ежегодное проведение минуты молчания одновременно во всех регионах страны.
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
Родители годовалой Лизы Краюхиной из Заречного, которой необходимо для лечения самое дорогое лекарство в мире, написали письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти их ребенка.
Происшествия
Бастрыкин поручил расследовать дело «пластического хирурга» с Кубани
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать уголовное дело в отношении «пластического хирурга» из Краснодарского края.
Авто
Новый Cadillac Escalade представлен официально
Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Происшествия
Избивавший ребенка в Москве отчим извинился
Транспорт
Станцию «Смоленская» синей ветки московского метро закроют на ремонт
3 февраля кассы северного вестибюля станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыли на ремонт.
Политика
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Политика
Путин заявил о нахождении мира у опасной черты
Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Общество
Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии
Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Политика
Власти Украины создали министерство по реинтеграции Донбасса
Правительство Украины во исполнение поручения президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время создаст министерство по реинтеграции Донбасса, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.