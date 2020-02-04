Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

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В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38
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Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
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Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
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Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

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Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
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Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
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Политика

Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии

Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
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В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
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