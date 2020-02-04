Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Читать в источнике
Комментировать239

Подробнее о событии

В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных

RT на русском12:21

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°09:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газетавчера в 16:01

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС03:18

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04:38

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&Мвчера в 04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика

На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
РИА Новости 10:24
Здоровье

Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
РИА Новости вчера в 06:00
Политика

Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Политика

Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии

По его данным, Эрдоган отметил, что обстрел турецких солдат в Сирии подрывает совместные усилия по установлению мира в этой ближневосточной республике.
ТАСС 14:40
Кино

Харрисон Форд снимется в пятой части «Индианы Джонса»

News.ru 09:10
Общество

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Интерфакс 13:08
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Биатлон

CAS рассмотрит дела Вилухиной, Романовой и Зайцевой 2-3 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2-3 марта рассмотрит дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи, сообщается на официальном сайте CAS.
РИА Новости 11:24
Общество

ЕСПЧ принял жалобу Навального и «Медиазоны» на цензуру из-за расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Медиазоны» и Алексея Навального на цензуру со стороны властей России из-за запрета части расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.
Дождь 14:48
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Общество

Водонаева назвала ведущих федеральных телеканалов проститутками

Lenta.ru 12:07
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 02 февраля в 08:07
Политика

В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Lenta.ru 12:16
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал 14:02
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Lenta.ru 11:50
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Политика

Второй самолет вылетел за россиянами в Ухань, первый уже приземлился

Вести.Ru 08:30
Армия и оружие

Армия США формирует новые арсеналы в Европе и АТР

News.ru 14:00
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Политика

Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Хакасия-Информ вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ 02 февраля в 19:04
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр 09:41
Наука

Электростимулятор мышц превратил медуз в скоростных киборгов

Американские инженеры создали медузу-киборга с вживленными электродами для стимуляции мышц.
N+1 09:00
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Экономика

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Ведомости 09:07
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное