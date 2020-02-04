Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных

RT на русском12:21

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

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