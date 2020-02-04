Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Читать в источнике
Оценить850
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Авто
Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот
В сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован еще более быстрый рост — локализованные модели прибавили сразу 10,4%. Грузовики российского производства также дорожали быстрее импорта, а в среднем новый грузовик к концу 2019 года подорожал на 8,2%. Ряд автомобильных экспертов не согласились с такой оценкой ситуации, посчитав ее несколько завышенной.
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Политика
Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе над Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее сообщил о победе в историческом споре с Россией.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
Происшествия
На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции
Политика
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Политика
Обучение индийских специалистов на С-400 начнется до 2021 года
Здоровье
Доктор Мясников разоблачил миф о смертности от коронавируса
Сопоставлять число выздоровевших и умерших от нового коронавируса 2019-nCoV бессмысленно, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Футбол
Прядкин остался единственным кандидатом на пост президента РПЛ
Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин. Никто другой не изъявил желание избираться 17 марта.
Космос
Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты
САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
Авто
Среди десяти обладателей Aston Martin в 2019 году есть бийчанин
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл «Монреалю», Ковальчук реализовал победный буллит
«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Для «Дэвилз» это третье поражение подряд.
Происшествия
Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Здоровье
Власти Китая заявили о снижении смертности от нового коронавируса
Уровень смертности в Китае среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.