Экономика
РБКВ ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу
В странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных через границу для физических лиц, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.
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Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Попова предложила доработать закон о принудительной госпитализации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости доработать законодательство в отношении принудительной госпитализации людей с опасными инфекциями.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Политика
Россия ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая
"С 4 февраля введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая", — заявила Голикова.
Общество
Граждане стран Евросоюза попросили Россию вывезти их из Уханя
Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что обладатели паспортов стран Евросоюза обратились с просьбой об их эвакуации из Уханя – города-очага вируса 2019-nCoV.
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Футбол
Соболев дебютирует в основе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В основе «красно-белых» дебютирует нападающий Александр Соболев, который в предыдущем матче с «Ростовом» не попал в заявку из-за физической неготовности.
Игры
Фантастический ролевой боевик Hellpoint выйдет 16 апреля
Издательство tinyBuild объявило дату релиза фантастического ролевого боевика Hellpoint, над которым работает канадская студия Cradle Games.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжают расти.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Армия и оружие
Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Истребитель четвертого поколения Су-35 оказался более успешным, чем изначально предполагали российские военные, и пока затмевает перспективный истребитель пятого поколения Су-57.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Хоккей
Евгений Медведев объявил о завершении карьеры
Российский хоккеист Евгений Медведев рассказал, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к кандидатам в космонавты.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Авто
Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото
Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.
Политика
Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть
Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Общество
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.