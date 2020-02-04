Экономика

РБКРБКВ ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

В странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных через границу для физических лиц, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.
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