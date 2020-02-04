Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Гаджеты
Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных
За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Футбол
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Футбол
Томас Тухель: «Если бы оставил в запасе всех игроков, бывших на вечеринке Неймара, у меня не было бы команды»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о вечеринке в честь дня рождения форварда Неймара перед матчем 23-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1). На вечеринке присутствовали многие игроки парижан.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
Путин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию
Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Общество
Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя
Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.