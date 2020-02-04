Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Таможенники ЕАЭС теперь требуют объяснений при провозе более $100 тыс

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
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За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
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WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

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На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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Петросян назвал размер своей пенсии

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Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
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Роскосмос опубликовал фотографии Байкала с метеорологических спутников

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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о вечеринке в честь дня рождения форварда Неймара перед матчем 23-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1). На вечеринке присутствовали многие игроки парижан.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

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Путин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию

Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
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