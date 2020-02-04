Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Происшествия
Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам
Посольство России в Японии прокомментировало ситуацию с круизным судном Diamond Princess, на котором объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса.
Шоу-бизнес
Слухи о своей беременности подогрела Ольга Бузова
Последнее время в микроблоге Бузовой все чаще стали появляться посты на семейные темы.
Происшествия
Россияне взяли собаку из приюта и съели ее
На Сахалине местные жители взяли собаку из приюта, приготовили ее мясо и съели.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с телефонными мошенниками
Крупные банки и операторы мобильной связи будут бороться с мошенниками, которые звонят клиентам и представляются сотрудниками финансовых учреждений.
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»
Технологии
У iPhone 11 Pro зафиксирован запредельный уровень излучения
Степень радиочастотного излучения iPhone 11 Pro более чем в два раза превышает предел Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Экономика
В Петербурге объем инвестсделок с недвижимостью вырос на 77%
Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая земельные участки под девелопмент, вырос в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 77% - почти до 97 миллиардов рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Американская компания Cadillac представила в Лос-Анджелесе новый Cadillac Escalade.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Экономика
Для переписи населения закупят российские планшеты
Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.
Происшествия
Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком
Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».
Политика
Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ
Минобороны подтвердило информацию. Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Общество
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.