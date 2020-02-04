Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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50/50. Как будут работать новые ограничения на провоз валюты

Национальная служба новостей05:22

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС03:18

Деньги через границу стран ЕАЭС будут перевозить по новым правилам

Телеканал 360°02:02

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

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Секрет фирмы01 февраля в 06:24
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