В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Футбол «Атлетико» интересуется Ракитичем Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико».

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Здоровье Названы самые распространенные виды рака в Омской области Во вторник, 4 февраля, на пресс-конференции главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов рассказал, что в Омской области ежегодно выявляются 9 тысяч новых случаев онкологии.

Хоккей Гретцки: Овечкин не промахивается Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).

Происшествия За скандалом с избиением липецкой школьницы последовало два увольнения В Липецкой области несколько должностных лиц были уволены после скандала вокруг видеозаписи, на которой несколько школьниц из города Данкова избили младшеклассницу.

Общество Google впервые назвала доход от YouTube Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Энергетика Цены на нефть упали в ходе торгов Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.

Экономика Матвиенко заявила о тяжелых последствиях коронавируса для экономики Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания в правительстве Брянской области во вторник, 4 февраля, заявила, что вспышка коронавируса в Китае приведет к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, как сообщает ТАСС.

Технологии ФАС хочет удалять программы Apple, Google и Microsoft Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства, — сообщает «Коммерсант».

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».