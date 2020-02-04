Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Гаджеты
Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Экономика
Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
Армия и оружие
Лавров заверил, что Россия отреагирует на учения НАТО в Европе
Россия отреагирует на военные учения НАТО, которые планируется провести на территории Европы предстоящей весной.
Общество
Google впервые рассказала о зарабатываемых на YouTube миллиардах
Компания Google впервые раскрыла информацию о том, сколько зарабатывает на рекламе в видеохостинге YouTube.
Хоккей
Кейн: играть с Панариным в звене было сплошным удовольствием
Нападающий команды НХЛ «Чикаго» Патрик Кейн высказался об игре со своим бывшим одноклубником форвардом Артемием Панариным, который сейчас является хоккеистом «Рейнджерс».
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Наука
Древнейший бамбук был хвойным растением
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Здоровье
Новосибирский депутат заявила о катастрофическом росте смертности в ЦКБ Академгородка
Смертность в первые сутки от общего числа погибших в 2016 году составляла 24,5%, в 2018-м уже почти 29%.
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.
Гаджеты
В России планируют производить защищённые смартфоны
Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Кино
Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel
Сервис Disney Plus представил первые кадры из своих предстоящих сериалов по вселенной Marvel— «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».
Космос
Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.