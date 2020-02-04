Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Общество
МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Футбол
Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»
Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба.
Фигурное катание
Медведева ответила на обвинения в употреблении алкоголя
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела прямой эфир в «Инстаграме».
Политика
Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России», сообщил источник
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РИА новости источник, знакомый с итогами заседания совета.
Политика
Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Происшествия
Суд выпустил из СИЗО чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения заместителю директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павлу Мосолову, обвиняемому по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Политика
Путин пока не станет переносить поездку в Китай из-за коронавируса
«2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента», — сказал Песков, подтвердив намерение главы РФ посетить Китай.
Политика
Россияне негативно оценили годы работы правительства Медведева
Более 70% участников социологического исследования не увидели улучшений в стране во время работы правительства Дмитрия Медведева, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».
Общество
На горячее питание омским школьникам добавили 5 рублей в день
Размер денежных средств, выделяемых из областного и местных бюджетов муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся вышеуказанной категории, составляет 10 рублей в день (5 рублей — из областного бюджета и софинасирование из местных бюджетов — не менее 5 рублей в день).
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Политика
Трамп победил на кокусах в Айове
Футбол
«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро
Полузащитник «Монтеррея» Родольфо Писарро мог оказаться в «Краснодаре» во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать
Отмечается, что продажи смартфонов будут прекращены 31 августа 2020 года.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Авто
Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон
Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Здоровье
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака
Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.