Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Деньги через границу стран ЕАЭС будут перевозить по новым правилам

Телеканал 360°02:02

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Газета.Ru01:25

Вступили в силу новые правила провоза наличности за границу

Москва 2401:20

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

News.ru01:35

Таможенники ЕАЭС начнут выяснять происхождение денежных средств

Секрет фирмы01 февраля в 06:24
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Здоровье

Эпидемия гриппа и ОРВИ нарастает в Нижегородской области

Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области в период с 27 января по 2 февраля.
Время Н вчера в 11:32
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Общество

Первый полет модернизированного Ту-160М продлился более получаса

Первый полет совершил прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Уралинформбюро 02 февраля в 09:39
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:30
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Анкара нейтрализовала 76 сирийских солдат после того, как правительственная армия САР обстреляла турецких военных в провинции Идлиб 3 февраля, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Газета.Ru 01:28
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.
REGNUM вчера в 21:44
Происшествия

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Российская газета 01:16
Общество

Жители РФ ждут от нового правительства перемен к лучшему

Не надеются на какие-либо изменения в лучшую сторону 46%, ждут ухудшения ситуации 9% респондентов.
REGNUM 00:45
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Общество

«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая

В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
REGNUM 02:02
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
ТАСС 00:54
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Политика

Украину обвинили в тайном удержании ополченцев Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в тайном удержании лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
РБК вчера в 14:42
Политика

Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости вчера в 09:43
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Здоровье

Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Известия вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью

Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Московский Комсомолец 01:54
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
MedikForum.ru вчера в 12:27
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Музыка

Названа самая прослушиваемая певица на Spotify

Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз.
ФАН 01:04
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ вчера в 10:43
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
Фигурное катание

Алина Загитова разочаровала зрителей ледового шоу в Доброграде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разочаровала своих поклонников в парк-отеле «Доброград», где она выступала в ледовом шоу.
Профиль вчера в 12:46
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» остались недовольны тактикой Гвардиолы

Футболисты "Манчестер Сити" выразили недовольство тактикой наставника команды Хосепа Гвардиолы, передает Sportsmail.
Газета.Ru 01:27
Общество

В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом

Актуальные Новости 02 февраля в 02:37
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