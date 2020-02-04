Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Здоровье
Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса
Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Армия и оружие
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Армия и оружие
В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск
«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым
В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
Представлен доступный смартфон Poco X2
Общество
Мишустин предложил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести на другие даты Российский инвестиционный форум.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Армия и оружие
Россия проинспектирует военный объект в Эстонии
Россия проинспектирует военный объект на территории Эстонии, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает ТАСС.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Общество
На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса
Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Фигурное катание
Тренер группы Тутберидзе прокомментировал падения фигуристок на ЧЕ
Игры
Появились новые сведения о старте продаж Sony PlayStation 5
Анонс PlayStation 5 пройдет в рамках мероприятия под названием PlayStation Meeting 15 февраля.
Происшествия
СМИ: Участник шоу на НТВ выпал из окна в Москве
В Москве из окна квартиры выпал мужчина, который приехал в столицу из Великого Устюга для участия в шоу «ДНК» на НТВ.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.