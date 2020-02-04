Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
Политика
Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ
При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что «выведет» Белоруссию на внутрироссийские цены.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
Спорт
WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными
Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Путина информируют о ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Религия
В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения
Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Футбол
В «Сочи» все еще надеются на приезд Александра Кокорина
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Далласу», Бучневич забил с передачи Панарина
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Далласу» — 3:5. У гостей дубль оформил Джо Павелски.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Общество
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Музыка
Ариана Гранде поставила рекорд прослушиваний на Spotify
Американская исполнительница Ариана Гранде стала первой артисткой, чью музыку из трех различных альбомов проигрывали на стриминговом сервисе Spotify 3,5 миллиарда раз, сообщает сервис chartdata в своем микроблоге в Твиттер.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.