Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Политика
Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Общество
Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
Экономика
ЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Например, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к точным данным местоположения, информации о состоянии телефона, log-файлам, внешнему и внутреннему хранилищам.
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек
Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.