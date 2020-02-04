В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Здоровье На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).

Армия и оружие Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.

Политика Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.

Армия и оружие Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

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Экономика ЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.

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Технологии Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов Например, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к точным данным местоположения, информации о состоянии телефона, log-файлам, внешнему и внутреннему хранилищам.