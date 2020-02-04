Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Таможенники ЕАЭС теперь требуют объяснений при провозе более $100 тыс

ПРАЙМ03 февраля в 16:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
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В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
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«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
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На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
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На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу

В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Znak.com вчера в 08:53
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Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:05
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
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Honor 20 Lite с камерой на 48-Мп оценили в РФ в 14 990 рублей

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У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
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Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
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Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
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Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 03 февраля в 08:38
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
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Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
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Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
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В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
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Армия и оружие

Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики

Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
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Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
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ЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.
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Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Технологии

Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов

Например, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к точным данным местоположения, информации о состоянии телефона, log-файлам, внешнему и внутреннему хранилищам.
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Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
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Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Происшествия

Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.
Газета.Ru 09:34
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