В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Авто Китайские автомобили подорожали в России Импортируемые кроссоверы H2 и H6 прибавили 19,5-20,3 тыс. рублей, локализованные F7 и F7x – 25 тыс. рублей, а внедорожник H9 подорожал сразу на 70 тыс. рублей и установил рекорд максимальной стоимости китайского автомобиля в России – 2 782 000 рублей.

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