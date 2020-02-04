Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Армия и оружие
Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по ситуации в Идлибе
Турция не выполнила некоторые ключевые обязательства для разрешения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Авто
Китайские автомобили подорожали в России
Импортируемые кроссоверы H2 и H6 прибавили 19,5-20,3 тыс. рублей, локализованные F7 и F7x – 25 тыс. рублей, а внедорожник H9 подорожал сразу на 70 тыс. рублей и установил рекорд максимальной стоимости китайского автомобиля в России – 2 782 000 рублей.
Армия и оружие
Узел Идлиба
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию Бога
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом "молиться и трудиться", чтобы в преамбуле Конституции могло появиться упоминание о Боге.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Политика
Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям».
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Шоу-бизнес
К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии
48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Происшествия
Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса
Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
Финансы
Центробанк резко повысил курсы евро и доллара
Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Фигурное катание
Евгения Медведева: «Фигуристы не позволяют себе алкоголь»
В прямом эфире своего Instagram-аккаунта знаменитость заявила, что фигуристы не могут позволить себе так расслабляться.
Футбол
Нападающий Фёдор Смолов: с детства следил за «Сельтой»
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
Беспилотник, который приближался к базе Хмеймим, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь - С". Об этом сообщает Минобороны.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.